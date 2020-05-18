النفط يرتفع فوق 30 دولاراً بفضل خفض الإنتاج النفطي

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران 4.5٪ إلى 30.76 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية بعد صعوده 19٪ الأسبوع الماضي.وارتفعت أسعار برنت تسليم تموز 3.3٪ إلى 33.57 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة بعد ارتفاع بنسبة 4.9٪ الأسبوع الماضي.وانخفضت عدد الحفارات في الولايات المتحدة للأسبوع التاسع إلى مستويات لم يشهدها منذ أكثر من عقد، في حين تقلصت المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ، أوكلاهوما، للمرة الأولى منذ أواخر شباط.

وتأتي التخفيضات الأمريكية علاوة على ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميًا من التخفيضات التي قامت بها أوبك + ، والتي بدأت في بداية الشهر لتزيد أسعار النفط تدريجيا.

وقال محمد باركيندو ، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن التوقعات للنصف الثاني تبدو أكثر تشجيعا مع تعافي الاقتصاد العالمي.