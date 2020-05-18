صحيفة اميركية: العراق يخطط لإيقاف حقل الاحدب النفطي

ذكرت صحيفة بلومبيرغ الامريكية، الاثنين، ان العراق يخطط لإيقاف حقل الاحدب النفطي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته الخليج 365، ان "العراق يخطط لإيقاف حقل الاحدب النفطي الجنوبي الشرقي بسبب الاحتجاجات التي تعوق العمليات بحسب شخص مطلع على الوضع".

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وأضافت ان "المتظاهرين يطالبون باستقالة محافظ واسط".

يذكر أن حقل الأحدب النفطي هو أحد الحقول العراقية الذي يتم تطويره من قبل شركة البترول الوطنية الصينية مطلع العام 2009 الماضي، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا، ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979 احتياطياً يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط ويقوم الحقل بتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع في ناحية الزبيدية، نحو 70 كم شمال مدينة الكوت.