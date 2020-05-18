2020-05-18 | 08:55
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بعثت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم برسائل اطمئنان لنجم فريق الشرطة السابق، أركان محمود، الذي أصيب بفايروس كورونا، الأحد، مؤكدة في الوقت نفسه مساندتها لجميع "من خدم" الكرة العراقية.
وقال رئيس التطبيعية، اياد بنيان في بيان "نحن داعمون للاعب السابق اركان محمود في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، فالخدمات التي قدمها للكرة العراقية تحتم علينا الوقوف معه معنويا، والشد من ازره، لكي يتغلب على فيروس كورونا".
واضاف: "عرفناك مقاتلا في الملعب، لاعبا مميزا، يصعب إيقافك من قبل المدافعين، ننتظر منك الانتصار على المرض بروحية الإصرار والتحدي التي كنت تمتلكها داخل المستطيل الأخضر".
واضاف: "عرفناك مقاتلا في الملعب، لاعبا مميزا، يصعب إيقافك من قبل المدافعين، ننتظر منك الانتصار على المرض بروحية الإصرار والتحدي التي كنت تمتلكها داخل المستطيل الأخضر".
واختتم: "جميع العاملين في الهيئة التطبيعية والاسرة الكروية ينتظرون عودتك بأسرع وقت وانت بأفضل حال".
يشار إلى أن اللاعب أركان محمود سبق له ان مثل فرق الشرطة والقوة الجوية والنفط وصلاح الدين والدفاع الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدعم لاعباً سابقاً: ننتظر منك الانتصار على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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