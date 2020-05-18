نجوم الكرة يرسمون خارطة طريق الرياضة العراقية

وقال درجال خلال لقائه رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان، مع رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ونائب رئيس اللجنة الاولمبية فلاح حسن، وفقا لبيان تلقته الخليج 365، ان "الاجتماع كان مثمرا وتم خلاله استعراض مسيرة المرحلة الماضية والعلاقة التي تجمع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية كمؤسستين معنيتين بالرياضة العراقية ورياضة الانجاز، ووجوب تجاوز الخلافات التي تؤثر على العمل المؤسسي والرياضي".واضاف درجال، انه "تم خلال اللقاء الذي استمر لساعات عدة بحث العديد من الملفات التي تخص العمل الرياضي، والاتفاق على ضرورة تغليب المصلحة العامة وصولا الى تذليل العقبات وتوفير المناخات الايجابية التي تخدم رياضتنا ورياضيينا وتمنحهم مساحة للتركيز على عملهم ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الخارجية".

كما أوضح البيان، أن "درجال تطرق، الى موضوعات شتى كانت حاضرة في مفكرة الحضور، ووضع الحلول الناجعة التي تعيد الرياضة العراقية الى سابق عهدها، وانهاء حالة الخلافات التي أكلت من جرف رياضة الإنجاز".