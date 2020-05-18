شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 3 من الحشد الشعبي في انفجار شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، مقتل عنصر تابع لمليشيات الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة شرقي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد .



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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على دورية تابعة للواء ٥٢ بالحشد الشعبي في قرية بسطملي بقضاء الطوز".

وأضافت الخلية أن "الانفجار أدى إلى مقتل منتسب وجرح إثنين آخرين"، دون أن تذكر مصدر العبوة الناسفة.

يشار إلى أن "صلاح الدين" واحدة من ثلاث محافظات تشهد حاليا العملية العسكرية "أسود الجزيرة" الذي أطلقها الجيش العراقي أمس لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.