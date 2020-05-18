زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر، الإثنين ، جزيرة كريت اليونانية.



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ويعد هذا الزلزال هو الثاني خلال شهر مايو/آيار الجاري الذي يضرب الجزيرة ذاتها.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد قال في 5 مايو الجاري إن زلزالا بقوة 3ر4 درجة على مقياس ريختر قد وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر بالجزيرة.

وكان زلزال قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر هز المنطقة الجنوبية لجزيرتي رودس وكارباثوس في اليونان، جنوبي شرق بحر إيجة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وشعر به السكان في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.