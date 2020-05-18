شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.



كما سجلت البلاد 18 حالة إصابة جديدة من دون أعراض مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

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