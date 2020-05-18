شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى دبي 7 يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن استئناف رحلاتها من جديد بين العاصمة المالية فرانكفورت ودبي.

وستربط الناقلة المدينتين اعتبارًا من 7 يونيو بثلاث رحلات أسبوعيا مغادرة من الإمارات. Advertisements وتعتبر رحلات المواصلة الجديدة، جزءاً من جداول رحلاتها، التي ستتضمن 130 وجهة إضافية بحلول نهاية الشهر المقبل. وقال هاري هوميستر، عضو مجلس إدارة لوفتهانزا: "سنواصل توسيع عرضنا خطوة بخطوة في الأشهر المقبلة وربط أوروبا مع بعضها البعض وأوروبا بالعالم"، وفق موقع (breakingtravelnews).

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