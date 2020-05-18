شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أدنى معدل وفيات يومية بكورونا بالولايات المتحدة منذ أكثر من شهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت الولايات المتحدة 820 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى نحو 90 ألفاً، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأحد.



وحصيلة الوفيّات (820) التي نُشرت الأحد الساعة 20,30 (00,30 ت غ الاثنين) هي الأدنى منذ العاشر من مايو، حسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.

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