شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 49219 والوفيات إلى 5177 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت السلطات في المكسيك أمس الأحد إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49219، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.



ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 49219 والوفيات إلى 5177 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.