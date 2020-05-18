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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل وفاة واحدة و15 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت سلطات الصحة العامة إنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في الفترة من منتصف ليلة يوم السبت حتى منتصف ليلة يوم الأحد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفا و65 شخصا.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة خلال يوم الأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.
كما تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 9 الاف و904 حالات.
وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 898 شخصا.
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