اخبار العالم

تسجيل وفاة واحدة و15 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل وفاة واحدة و15 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

تسجيل وفاة واحدة و15 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

 

وقالت سلطات الصحة العامة إنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في الفترة من منتصف ليلة يوم السبت حتى منتصف ليلة يوم الأحد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفا و65 شخصا.

Advertisements

 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة خلال يوم الأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.

 

كما تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 9 الاف و904 حالات.

 

وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 898 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل وفاة واحدة و15 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا