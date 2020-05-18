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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضاحي خلفان : الإمارات ستكون الأكثر جذباً للمستثمرين بعد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع نائب الرئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، ان تكون الإمارات الأكثر جذباً واستقطاباً للمستتثمرين والمقيمين بعد انتهاء أزمة كورونا.
وقال خلال حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان " كورونا.. ما بين اليوم وغداً " أن الإمارات تصدرت دول العالم في الشعور بالأمن، ولم تشهد أي نقص في الغذاء أو تمييز في المعاملة بين مواطن ووافد خلال أزمة كورونا.
وأشار إلى أن ما قدمته القيادة في الدولة خلال هذه الأزمة نموذج يدرس للجميع، فلا يوجد مواطن إماراتي عالق في أي دولة بالعالم، بل أن الدولة جلبت رعايا عرب تقطعت بهم السبل ووفرت لهم المأوى والرعاية الصحية حتى تأكدت من سلامتهم.
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