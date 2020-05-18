المحامي نصرالله:هنالك من يتوقع الانتصار على خصم موحد متمرس حاقد صبور وصامت

لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "يذهب ​لبنان​ الى حربه مع ​صندوق النقد الدولي​ منقسما على نفسه... معلنا عن خطط المواجهة ناشرا نقاط قوته وضعفه...وهنالك من مازال يتوقع الانتصار على خصم موحد متمرس حاقد صبور وصامت".

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