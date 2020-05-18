أبو الحسن: خيار دمج المصارف بقوة سيزيد من معدل البطالة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "في خضم ​النقاش​ مع ​صندوق النقد الدولي​ يبرز موضوع دمج ​المصارف​ بقوة، هذا خيار سيزيد من معدل ​البطالة​ ويفاقم الأوضاع ويرفع عدد العائلات المنكوبة ليتخطى ال٤٠٠ الف عائلة، وسيؤدي الى آثار سلبية على الآف الموظفين وأسرهم، أية حلول لا تأخذ بالحسبان الجانب الإجتماعي الإنساني هي خطيئة كبرى".

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