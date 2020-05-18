المطران رحمة: قرار المجذوب غير مدروس وسيكون لدينا مواقف صارخة 

رأى رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية ​المطران حنا رحمة​ ان "القلة بتولد النقار "، معتبرا انه "نحن قادمون على مجاعة".

وتمنى في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزوميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​، من وزير التربية ​طارق المجذوب​ تحويل كل مال اللجان الى رواتب ​الاساتذة​"، معتبرا ان "قراره بانهاء ​العام الدراسي​ غير مدروس وسيكون لدينا مواقف صارخة منه".

وكان وزير التربية والتعليم العامة ​طارق المجذوب​، قد أعلن في كلمة له من السراي الحكومي، انه "اقترح الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط ستناقش في جلسة مجلس الوزراء، واقترح استكمال ​العام الدراسي​ للمراحل كافة الاكاديمية والمهنية دون الحضور حتى آخر آيار وترفيع التلامذة الى الصف الاعلى مع تعويض الكفايات، واكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس".