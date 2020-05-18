عبدالله:الالتزام بالتباعد والكمامات ومنع الأكتظاظ والتجمعات يبقى الأساس

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي مهما كانت مبررات ​الحكومة​، الأقتصادية والأجتماعية، التي حكمت قرارها بإعادة فتح البلد تدريجيا، وربما توجهها لمفهوم (​مناعة القطيع​)، فان الألتزام بالتباعد، والكمامات، ومنع الأكتظاظ والتجمعات، يبقى الأساس والضروري للحد من الخسائر، مع الموجات المرتقبة للوباء. الوعي، ثم الوعي، ثم الوعي".

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