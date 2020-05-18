النشرة: وكالة الاونروا باشرت صرف مساعدات الإغاثة الطارئة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا انه بعد قرار ​الحكومة​ برفع ​الاغلاق العام​، باشرت وكالة "الاونروا" صرف ​مساعدات​ الإغاثة الطارئة بدءا من اليوم لمواجهة تداعيات ​فيروس كورونا​ وذلك حسب برنامج وترتيب أبجدي يبدأ بعائلات شبكة الأمان الاجتماعي وعائلات ​اللاجئين الفلسطينيين​ من ​سوريا​. بالاضافة إليهم عائلات اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى ​الأونروا​ التي يبدأ الاسم الأول بحرف "ي".

وقد شهدت محال التحاويل المالية ازدحاما منذ ساعات الصباح فيما ذكرت الاونروا المستفيدين بمراجعة البيانات السابقة التي أصدرتها الأونروا التي توضح المعايير والترتيبات الخاصة بالخطة الاغاثية الطارئة.

وتوجهت إلى الجميع بـ"ضرورة الالتزام والتنبه لإرشادات السلامة و​الوقاية​ والتباعد الاجتماعي، واخذ كل الاحتياطات اللازمة. وفي حال وجدتم ازدحاما في أحد الفروع، فيرجى منكم التوجه إلى فرع آخر حفاظا على سلامتكم".