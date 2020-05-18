أبدى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان هيثم أبو سعيد عن قلقه تجاه المعلومات الواردة من مكتب العراق عن وجود ادلة بقيام طائرات حمل ومروحية بمساعدة العناصر الداعشية في مناطق صلاح الدين ونينوى وديالى. وأشار إلى أنه لم يتفاجأ بالتقرير الذي حيث كل التقارير التي أرسلها في السابق للجهات الأممية أشارت إلى عدم إنهاء وجود تلك المجموعات التكفيرية خصوصاً بعد أن قامت بعض الجهات الدولية تسهيل مرورهم إلى الحدود العراقية السورية.
وأضاف أن "عودة الإرهاب إلى الشرق الأوسط لا يخدم أحد، وأن البؤس والتهجير قد يتضاعف نتيجة إصرار بعض الجهات على إبقاء منطقة الشرق الأوسط منطقة لتصفية الحسابات السياسية والتي لا تأخذ بحساباتها أدنى الحقوق لجهة العيش الكريم والآمن".
ولفت إلى أن المعركة ضد الإرهاب لا سقف لها ولا تعريف يمكن أن يتم التوافق عليها من أجل توحيد كل الجهود بين الدول، مؤكداً أن الدول المملكة بالقرارات المصيرية للشعوب لا تريد تعريف أسس الإرهاب حتى تبقي الأمر مفتوحاً، لتجتهد كل دولة وفق مصالحها الخاصة، وهذا الأمر له تبعات وخيمة على المجتمعات العربية التي يتم فيها الخلط بين الدين والسياسة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سعيد: تخوف من عودة داعش في ثلاث محافظات عراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.