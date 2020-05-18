تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة و157 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة في الهند

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، عن تسجيل أكثر من 5,2 ألف إصابة و157 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 96169 إصابة و3029 وفاة.
وتشير الإحصائية الجديدة إلى مواصلة ارتفاع أعداد الحالات اليومية مقارنة مع اليومين السابقين اللذين شهدا نحو 3,9 ألف إصابة و103 وفيات (في اليوم الأول) و4,9 ألف إصابة و120 وفاة (في اليوم الثاني).
وذكرت الوزارة أن 2715 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 36823.
وكانت السلطات الهندية قررت أمس تمديد فترة العزل العام، المفروضة منذ 25 آذار لاحتواء أزمة كورونا، حتى 31 مايو، مع تخفيف بعض القيود، لا سيما في المناطق الأقل تضررا بالوباء.
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