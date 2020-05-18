جنبلاط: الغرب لا يمكن الا ان يعود الى اصوله الاستعمارية

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الغرب لا يمكن الا ان يعود الى اصوله الاستعمارية. نشهد اليوم على حرب باردة عالية الخطورة من قبل الغرب تطالب ​الصين​ Flag of China بتعويضات هائلة بحجة انها مسؤولة عن انتشار وباء ​الكورونا​. الغرب يريد الصين سوقا له فقط وتذكروا حروب الافيون في القرن التاسع عشر واحتلال الصين لتسويق الافيون".

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