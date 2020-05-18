رودولف عبود: قرار المجذوب مفاجأة غير سارة وسيكون لنا تحركا بحال عدم دفع الرواتب

ر أى نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ في حديث إذاعي ان "قرار وزير التربية ​طارق المجذوب​ مفاجأة غير سارة ولاسيما لجهة ترفيع التلامذة من دون الاخذ بعين الاعتبار علاماتهم المدرسية​​​​".

ولفت إلى ان "اكثر من 15 الف استاذ لم يقبضوا رواتبهم منذ اكثر من 5 اشهر وكان بالحري على وزير التربية ان يجد حلا شاملا"، موضحا ان "الاهمية الكبرى لرواتب المعلمين وسيكون لنا تحركا في حال عدم دفع الرواتب".

وكان وزير التربية والتعليم العامة ​طارق المجذوب​، قد اعلن في كلمة له من السراي الحكومي، انه "اقترح الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط ستناقش في جلسة مجلس الوزراء، واقترح استكمال ​العام الدراسي​ للمراحل كافة الاكاديمية والمهنية دون الحضور حتى آخر آيار وترفيع التلامذة الى الصف الاعلى مع تعويض الكفايات، واكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس".