ألمانيا.. تسجل 21 وفاة و342 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 18 مايو 2020

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، الإثنين، تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 174697.



وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 21 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7935.

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وسجلت ألمانيا، الأحد، 33 حالة وفاة و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الآلاف تظاهروا في مختلف أنحاء ألمانيا،السبت، ضد القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة برلين، في تصريحات صحفية، أن "السلطات رخصت بتنظيم 21 مظاهرة وسط المدينة".