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إيطاليا تسجل أدنى وفيات يومية بكورونا منذ بدء الحجر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أدنى وفيات يومية بكورونا منذ بدء الحجر والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020

أعلن الدفاع المدني الإيطالي أمس الأحد أن تسبب في وفاة 145 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 مارس.

 

وسيُعاد اليوم الاثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة.

 

وسيُسمح بفتح صالات والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 مايو.

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غير إن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي.

 

وأعلنت الحكومة أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع.

 

في 27 مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.

 

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