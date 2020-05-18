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الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع في الصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 18 مايو 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس أمس، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

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كما سجلت البلاد 18 حالة إصابة جديدة من دون أعراض مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

 

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