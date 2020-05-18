شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع في الصين والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

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