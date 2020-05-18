شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 49219 والوفيات إلى 5177 والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 قالت السلطات في المكسيك أمس الأحد إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49219، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.

Advertisements ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

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