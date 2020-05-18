دولة الإمارات الأولى عربيا و18 عالميا في مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 18 مايو 2020

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ18 عالميا بين دول المنطقة والعالم، الأفضل في مواجهة جائحة كورونا "كوفيد-19".



ورتب مركز الأبحاث البريطاني (Deep Knowledge Group (DKG، أكثر من 100 دولة في العالم من حيث فعاليتها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للتصنيف جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً بين الدول الأكثر كفاءة في تحقيق الأمن الصحي خلال الجائحة، فيما حلت الكويت ثانية عربياً والـ24 عالمياً.

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واتخذت دولة الامارات العديد من الإجراءات الاحترازية الرائدة منذ بداية تفشي الوباء سعياً منها للسيطرة عليه والحد من انتشاره وحماية الأفراد وضمان سلامتهم.

وأسست الإمارات مركزاً للصحة الوقائية ضمن "المدينة الإنسانية" في أبوظبي لتقديم الرعاية العلاجية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة "هوبي" الصينية للتأكد من سلامتهم، في إطار نهج الإمارات الإنساني لمساعدة الأشقاء ومد يد العون لهم في الظروف الطارئة.

كما أطلقت العديد من المبادرات الرائدة لمكافحة الوباء أبرزها مراكز فحص "كورونا" من السيارة والبرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم، إضافة إلى عدد من البمادرات الانسانية الأخرى على برنامج "معا" وحملة مليون وجبة وصندوق الإمارات وطن الإنسانية.

وأظهرت بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4.7 مليون حالة حتى الساعة (6.30 بتوقيت جرينتش) صباح الأحد.

وأكدت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز 1.8 مليون حالة، وأشارت إلى أن عدد الوفيات تجاوز 313 ألف حالة.