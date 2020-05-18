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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل تراجعاً في عدد وفيات كورونا.. وتستعد لفتح المتاجر والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الدفاع المدني الإيطالي أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجر في 9 مارس.
واستعدت المحال التجارية والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر لمعاودة فتح أبوابها اليوم الاثنين مع زيادة تخفيف الحكومة واحدا من أشد إجراءات العزل العام في العالم لمواجهة فيروس كورونا، قائلة إنها تأخذ "مخاطرة محسوبة" كي تجعل البلاد تقف على أقدامها مجددا.
وفي ظل مواجهة الاقتصاد الإيطالي لركود شديد ودين عام يُتوقع أن يقفز لأكثر من 150 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، تحاول الحكومة باستماتة إعادة البلاد إلى العمل دون التسبب في موجة ثانية من جائحة كورونا.
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