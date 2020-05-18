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مكافحة اجرام بغداد: عصابة بيت سلوم تسلم نفسها إلى القوات الأمنية

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أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، أن عصابة "بيت سلوم" سلمت نفسها إلى القوات الأمنية بعد "الضغط المستمر وتضييق الخناق" في المناطق المرشحة لتواجدهم.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية واستجابة لمناشدة المواطنين الأبرياء ومع استمرار فريق العمل المشكل من مديرية مكافحة اجرام بغداد والجهد الفني لجهاز المخابرات ونتيجة الضغط المستمر ليلاً ونهاراً المتمثل بملاحقة عصابة (بيت سلوم)وإجراء التحري في أماكن تواجدهم وتضييق الخناق في كافة المناطق المرشحة لتواجدهم في (التاجي - الكاظمية- البياع- السيدية- بغدادالجديدة- مدينة الصدر- الحبيبية)مما اضطرهم إلى تسليم أنفسهم إلى مكتب اجرام الكاظمية والرضوخ لقبضة القانون وهم كل من :-
١)ف س ع
٢)ع ف س
٣)ف ر س
٤)ع ر س
٥)ا ع ز ".

وأشار البيان، إلى "تسليمهم إلى جهة الطلب مركز شرطة الكاظمية بغية اتخاذ الاجراءات التحقيقية بحقهم وعرضهم أمام أنظار القضاء عن القضايا التحقيقية المطلوبين عنها وفقاً لاحكام المواد(٣٤٢-٤٣٠-٤٣٢) من قانون العقوبات العراقي ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان المواطن ومجتمعنا".

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