مكافحة اجرام بغداد: عصابة بيت سلوم تسلم نفسها إلى القوات الأمنية

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، أن عصابة "بيت سلوم" سلمت نفسها إلى القوات الأمنية بعد "الضغط المستمر وتضييق الخناق" في المناطق المرشحة لتواجدهم.
١)ف س ع
٢)ع ف س
٣)ف ر س
٤)ع ر س
٥)ا ع ز ".
وأشار البيان، إلى "تسليمهم إلى جهة الطلب مركز شرطة الكاظمية بغية اتخاذ الاجراءات التحقيقية بحقهم وعرضهم أمام أنظار القضاء عن القضايا التحقيقية المطلوبين عنها وفقاً لاحكام المواد(٣٤٢-٤٣٠-٤٣٢) من قانون العقوبات العراقي ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان المواطن ومجتمعنا".
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