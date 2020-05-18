الرافدين يصدر بيانا حول رواتب الموظفين لشهر أيار

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة .
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما يخص دوائر التمويل المركزي".
وأضاف ان "صرف الرواتب لدوائر التمويل الذاتي فسيتم وفق التوجيهات التي سترده من الجهات المعنية مشيرا الى ان المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف".
بذكر ان عمليات الصرف لرواتب المتقاعدين تاخرت لشهر نيسان بسبب قلة السيولة النقدية لدى الحكومة وذلك لانخفاض أسعار النفط التي تشكل معظم إيرادات الموازنة العراقية.
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