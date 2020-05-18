اخبار العالم

الرافدين يصدر بيانا حول رواتب الموظفين لشهر أيار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما يخص دوائر التمويل المركزي".

 

Advertisements

وأضاف ان "صرف الرواتب لدوائر التمويل الذاتي فسيتم وفق التوجيهات التي سترده من الجهات المعنية مشيرا الى ان المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف".

 

بذكر ان عمليات الصرف لرواتب المتقاعدين تاخرت لشهر نيسان بسبب قلة السيولة النقدية لدى الحكومة وذلك لانخفاض أسعار النفط التي تشكل معظم إيرادات الموازنة العراقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يصدر بيانا حول رواتب الموظفين لشهر أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا