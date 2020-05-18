الرافدين يصدر بيانا حول رواتب الموظفين لشهر أيار

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما يخص دوائر التمويل المركزي".

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وأضاف ان "صرف الرواتب لدوائر التمويل الذاتي فسيتم وفق التوجيهات التي سترده من الجهات المعنية مشيرا الى ان المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف".

بذكر ان عمليات الصرف لرواتب المتقاعدين تاخرت لشهر نيسان بسبب قلة السيولة النقدية لدى الحكومة وذلك لانخفاض أسعار النفط التي تشكل معظم إيرادات الموازنة العراقية.