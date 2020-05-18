صحة ميسان تعلن نتائج فحص ١٠٠ مشتبه باصابته بفايروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بحسب توجيهات علي محمود العلاق مدير عام صحة ميسان وباشراف مدير قسم الصحة العامة علي النوري باجراء المسح الفعال في محافظه ميسان، تم اخذ ١٠٠ مسحة وارسالها الى المختبر المركزي في بغداد من اجل الكشف المبكر لاي اصابة لا سامح الله وقد تبين ان جميع المسحات المرسلة هي سالبه".

واكدت الدائرة "على أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع"، مشددة على ضرورة "تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل وكذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى".