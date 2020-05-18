احصائية كاملة بعدد المصابين بكورونا في جانب الكرخ

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، عن احصائية كاملة بعدد المصابين بكورونا منذ تسجيل اول حالة في جانب الكرخ، فيما اشارت الى ان اعلى منطقة سجلت اصابات بجانب الكرخ هي الحرية. وادناه جدولا بالمناطق التي سجلت اصابات بكورونا بحسب صحة الكرخ: جكوك ١ البياع ٨ الحرية ٥٥ السيدية ٢ الوشاش ٢ الدورة ٣٠ ( ابو دشير ١٣ و باقي مناطق الدورة ١٧) التاجي ٩ رحمانية الجعيفر ٩ الشعلة ٢٩ الطارمية ٢ الطوبجي ٥ العامرية ٢٣ العطيفية الاولى ١ الكاظمية ١١ منطقة الكرخ ٩ Advertisements الجهاد ٦ الفرات ٢٢ الجامعة ٤ العامل ١٣ سبع البور ٢ شارع حيفا ٢ الإسكان ١٢ البياع ٨ الشالجيه ١ الشرطة الخامسة ١ الشرطة الرابعة ١ المحمودية ٨ اليرموك٢ الجوادين ١ الإعلام ١ الغزاليه ٧

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