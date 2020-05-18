شكرا لقرائتكم حرب التصريحات تتواصل وترمب يرد على أوباما: "أنت غير كفء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في رد فعل متوقع، شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوما حادا على الرئيس السابق باراك أوباما ووصفه بأنه غير كفء، كما أنه موجود اليوم في البيت الأبيض بسبب فساد إدارته ونائبه جو بايدن.

ووصف الرئيس ترمب الرئيس السابق أوباما بأنه "غير كفء للغاية" عندما سئل، الأحد، عن الانتقادات التي وجهها سلفه الديمقراطي في اليوم السابق.

وقال ترمب للصحافيين، الأحد، خارج البيت الأبيض: "انظر، لقد كان رئيسًا غير كفء. هذا كل ما يمكنني قوله. غير كفء إلى حد كبير".

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وأضاف أنه لم ير تصريحات أوباما. كما أنه لن يتوسع في تعليقاته حول الرئيس السابق.

وواصل الرئيس الأميركي ترمب هجومه على أوباما هذه المرة على تويتر، حيث قال: "تتحول إدارة أوباما إلى واحدة من أكثر الحكومات فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة. تذكروا، هو والناعس جو بايدن هما السبب في وجودي في البيت الأبيض".

وكان الرئيس الديمقراطي السابق أوباما قد كسر كل الأعراف الرئاسية في أميركا وشن هجوما لاذعا على إدارة ترمب ووصفهم بأنهم غير أكفاء في ردهم على وباء كورونا، وقال لقد كشفت الأزمة أنهم لا يعرفون شيئا، لقد كسرت الأزمة مقولة أن المسؤولين يعرفون ما يفعلون.

وفي وقت سابق، انتقد أوباما إدارة ترمب مباشرة، وذكرت CNN في هذا الشهر أن أوباما وصف استجابة إدارة ترمب للأزمة بأنها "كارثة وفوضى مطلقة" خلال مكالمة خاصة مع مساعديه السابقين.