الصين تزود جيشها بدبابات حديثة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بكين

تسلم الجيش الصيني دفعة جديدة من دبابات “تيب – 15” الخفيفة التي من شأنها أن تحل محل “تي – 54” القديمة سوفيتية الصنع.

وقد استعرضت “تيب – 15” في المناورات والتدريبات المختلفة للجيش الصيني. وتم كشفها لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم العام الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأشار الخبير العسكري الروسي، يوري ليابين، إلى أن الدبابة الجديدة تعتبر صينية الصنع تماما، مع العلم أن الدبابات الصينية السابقة كانت تتعرض لتأثير تكنولوجيات الدبابات الأجنبية. وبلغ وزنها 36 طنا ولا تزال تسمى دبابة خفيفة.

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ودبابة “تيب – 59” الصينية المتوسطة، بصفتها نسخة من “تي – 54 آ” سوفيتية الصنع، تزن 36 طنا كذلك ويمكن تدميرها بوسائل عادية يدوية مضادة للدبابات. بينما دبابة “تي – 15” صامدة أمام قواذف القنابل اليدوية.

وتم تزويد “تيب – 15” الحديثة بمدفع عيار 105 ملم الذي يعمر أوتوماتيكيا ويتميز بسرعة الرمي العالية. أما برج الدبابة فيركب عليه الرشاش المضاد للجو بعيار 12.7 ملم.

وبلغت سرعتها 70 كيلومترا في الساعة ، وطاقمها 3 أفراد، وقوة محركها 1000 حصان.