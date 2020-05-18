تسجيل أدنى عدد يوميّ من الوفيات بكورونا منذ بدء الحجر في إيطاليا

أعلن ​الدفاع المدني​ الإيطالي، أن ​فيروس كورونا​ المستجد تسبب في وفاة 145 شخصاً في ​إيطاليا​ خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 آذار.



وسيُعاد اليوم فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك ​المطاعم​ والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة. وسيُسمح بفتح صالات ​الرياضة​ والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 أيار. وحذرت السلطات من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت ​الحكومة​ الإيطالية، أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت ​حالات​ الإصابة بالفيروس الارتفاع. وفي 27 آذار، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.