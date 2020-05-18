تسجيل أدنى عدد يوميّ من الوفيات بكورونا منذ بدء الحجر في إيطاليا

أعلن الدفاع المدني الإيطالي، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصاً في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 آذار.
وسيُعاد اليوم فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة. وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 أيار. وحذرت السلطات من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي.
وأعلنت الحكومة الإيطالية، أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع. وفي 27 آذار، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.
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