تسجيل وفاة واحدة و15 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت سلطات ​الصحة العامة​ في ​كوريا الجنوبية​ تسجيل 15 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة ​الإصابات​ إلى 11 ألفا و65 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة خلال يوم الأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة. كما تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 9 الاف و904 ​حالات​.

وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 898 شخصا.