ارتفاع إصابات كورونا فى المكسيك إلى 49219 والوفيات إلى 5177

اعلنت السلطات في المكسيك، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49219 بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.
ولفت الخبراء إلى ان المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
يذكر ان بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أظهرت أن عدد الإصابات به تجاوز 4.7 مليون حالة حتى صباح يوم امس . وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً ليتجاوز 1.8 مليون حالة. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 313 ألف حالة.
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