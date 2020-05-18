وفاة طيار في تحطم طائرة عروض جوية تابعة لسلاح الجو الكندي

أعلن ​الجيش​ الكندي، عن "​تحطم طائرة​ مخصصة للعروض الجوية تابعة لسلاح الجو الكندي في بريتيش كولومبيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر خلال عملية كانت تهدف إلى رفع معنويات السكان خلال جائحة ​كورونا​".

وفي وقت سابق، أفادت ​القوات​ الجوية الملكية الكندية بأن طائرة تابعة لها تحطمت قرب كاملوبس في مقاطعة بريتيش كولومبيا على مسافة حوالى 450 كيلومترا شرق فانكوفر ةبعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كاملوبس، إلى جانب طائرة أخرى، وهبطت أمام أحد المنازل.

وكان من المقرر أن تحلّق الطائرتان كجزء من جولة "أوبيريشن إنسبيريشن" التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر تكريما لجهود الكنديين في مواجهة وباء ​كوفيد 19​.