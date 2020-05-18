خمسة قتلى على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في شرق أفغانستان

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غزنة: قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح الاثنين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات أفغانية في ولاية غزني في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جومازاده لفرانس برس "استخدم الإرهابيون سيارة من نوع هامفي في هجومهم. استهدفوا المديرية الوطنية للأمن في مدينة غزني"، مضيفاً أن التفجير أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 32 بجروح. وأكدت وزارة الداخلية في كابول ومسؤولون صحيون في غزني كذلك الهجوم.

