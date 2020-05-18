820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة 820 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى نحو 90 ألفاً، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأحد.

حصيلة الوفيّات اليومية (820) التي نُشرت الأحد الساعة 20,30 (00,30 ت غ الإثنين) هي الأدنى منذ العاشر من مايو، حسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.

كما أشارت الجامعة إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,486,376 إصابة. وهذا العدد يمثّل أكثر من 30% من الحالات المسجّلة في العالم، حسب معلومات من مصادر وطنية رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.

Advertisements

ووجّه المستشار الاقتصادي بيتر نافارو، وهو مسؤول في البيت الأبيض، انتقادا شديدا الأحد الى مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقيا باللوم عليها في أسابيع من التأخير في استجابة الولايات المتحدة للوباء.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة

مواضيع قد تهمك :