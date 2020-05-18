تعرف على شروط المشاركة في المسابقة البحثية لاتحاد المحامين العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن إطلاق مسابقة بحثية لعام 2020، تتضمن تقديم بحث حول موضوع الآثار السلبية لأزمة كوفيد – 19 على أنشطة المهن الحرة ومقترحات مواجهتها بالتطبيق على مهنة المحاماة.
ووضعت لجنة شئون المهنة، شروط المشاركة وهي كالآتى:
– تتراوح عدد صفحات البحث من ٢٠ إلى ٢٥ صفحة.
– إعداد ملخص للبحث لا يتجاوز ثلاث صفحات.
– تقديم البحث في موعد غايته الخميس 18 يونيو 2020.
وأشارت اللجنة إلى أن التقديم يكون على البريد الالكتروني للأمانة العامة، وسوف يتم تقييم البحوث من لجنة متخصصة، كما سيتم نشر البحوث في عدد خاص من مجلة الحق.
وبحسب الإعلان، يمنح الفائز الأول جائزة 1000 دولار، والثاني 750، والثالث 500
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