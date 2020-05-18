النائب أحمد بدوي: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والنائب عن دائرة طوخ وقها في محافظة القليوبية، ظهور 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بدوي، في بيان عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أنه جرى تسجيل 7 حالات بمركز بنها لجزار 55 سنة، أول بنها، وموظف 53 سنة، ميت عاصم، وموظف بشركة ملابس 34 سنة، ميت عاصم، ونجار 43 سنة كفر العرب، وموظف 28 سنة كفربطا، وربة منزل، 28 سنة، وسيدة 29 سنة، كفر أبوزهرة مركز بنها.

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وتابع النائب أن هناك 5 حالات بمركز طوخ فني إنتاج 40 سنة، مقيم الصفا وموظف 67 سنة بالمعاش أجهور الكبرى، وسيدة 28 سنة أجهور الكبرى، ومهندس 46 سنة ميت كنانة وربة منزل 50 سنة بلتان، و4 حالات بمركز كفر شكر لربة منزل 58 سنة المنشأة الكبرى، وممرضة بالمنشأة الكبرى، وعامل، 39 سنة المنشأة الكبرى، وموظف بالمعاش 68 سنة، كفر الشهاوي مركز كفر شكر.

وأشار إلى أن هناك 3 حالات كفر الدير بشبين القناطر لربة منزل 57 سنة وعامل 42 سنة وسيدة 45 سنة، وحالة لسيدة 68 سنة طنان مركز قليوب، وحالتين لسائق 57 سنة مقيم مساكن السكة الحديد القناطر، ومقاول 42 سنة البرادعة، وحالتين ربة منزل 45 سنة، القلج وعامل 46 سنة الخانكة.

وواصل أن هناك 4 حالات بالخصوص لموظف 52 سنة، ومدرس 48 سنة، شارع ترعة الزنانيري، وربة منزل 43 سنة، وعامل 51 سنة، شارع مجد الإسلام الخصوص، و5 حالات لربة منزل 58 سنة مدينة السعادة شبرا أول، وعامل، 23 سنة مسطرد وموظف 45 سنة داير الناحية بهتيم، وسيدة 72 سنة مساكن الزهور مسطرد وعامل 35 سنة بهتيم.