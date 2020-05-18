بالصور..تجهيز عيادة طبية متكاملة للعائدين من الخارج بجامعة كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تجهيز عيادة طبية متكاملة تعمل على مدار الساعة في مباني المدينة الجامعية، تحت إشراف أساتذة من كلية الطب، وذلك لتلقي العائدين من الخارج الرعاية الطبية المناسبة.

واستقبلت إدارة جامعة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 600 مواطن مصري من العالقين بالمملكة العربية السعودية، في المدينة الجامعية، تقدمهم رئيس الجامعة، رفقة نائبيه الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه جرى استقبال العائدين من الخارج، بلافتات الترحيب، وجرى تقديم، وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات، والمشروبات، والهدايا قبل تسكينهم بالأماكن المخصصة لهم مدة الحجر الصحي لتقديم الملاحظة الطبية والرعاية الشاملة يوميا مع توفير متطلبات الإقامة الصحية والرعاية اللائقة على أعلى مستوى .

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ووجه رئيس الجامعة بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع العائدين، كما وجه بزيادة أعداد الأطباء، وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية لسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة، وتلقي الرعاية المناسبة لجميع العائدين.

وأكد أن الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي، ومستشفيات الجامعة، تحت مظلة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن دور الكليات المتخصصة مهامها نشر الوعي، والإرشاد، وتوضيح حقيقة الأمور، وشرح سبل الوقاية، وكيفية الحماية من فيروس كورونا بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية، والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.