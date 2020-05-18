حريش: مقتل مواطن من جت بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل شاب (26 عاما) من بلدة جت بجريمة إطلاق نار في مدينة حريش، قبيل فجر اليوم، الإثنين. وأعلن طاقم من خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" عن وفاة الشاب، بعد فشل محاولة إنعاشه.

ووصل إلى مكان الجريمة محققون من وحدة التشخيص الجنائي وجمعوا أدلة وقرائن.

وقال أحد المسعفين إنه "عندما وصلنا إلى المكان، وجدنا الجريح فاقد الوعي وإصابات في جسده. وبدأنا فورا بتقديم علاج ووقف نزيف وقمنا بعمليات إنعاش. لكن وضعه كان حرجا واضطررنا إلى إعلان وفاته".

وجريمة القتل في حريش هي الثالثة من نوعها التي وقعت خلال 12 ساعة، حيث قتل شاب في العشرينات من عمره في مدينة كريات آتا، ورجل في الـ59 من عمره في قلنسوة. وقد تم نقل كلا القتيلين إلى المستشفى وهناك تم الإعلان عن وفاتهما. ولم يتم حتى الآن اعتقال مشتبهين بارتكاب الجريمة.