شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الأدوية السنغافورية ترتفع إلى 9.7% بفعل زيادة الطلب والان نبدء بالتفاصيل

تزايد الطلب على الأدوية السنغافورية وسط جائحة فيروس كورونا

تسببت قفزة كبيرة في مبيعات الأدوية في زيادة صادرات سنغافورة بنسبة 7ر9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل وسط جائحة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض التجارة الإجمالية.

وقالت الهيئة التجارية السنغافورية، وهي وكالة حكومية، إن صادرات سنغافورة من الأدوية إلى الاتحاد الأوروبي واليابان ارتفعت بنسبة 467 بالمئة و 864 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البنك الهولندي "أي ان جي" الفضل في زيادة صادرات سنغافورة في أبريل إلى فيروس كورونا المستجد، قائلاً اليوم الإثنين إن "الوباء العالمي رفع الأدوية وجعلها تصبح الأفضل أداءً".

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يمكن أن ينكمش بنسبة 3 بالمئة في عام 2020 بسبب الجائحة التي أدت إلى إصابة 7ر4 مليون شخص، ووفاة 315 ألفا حالة.