شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: تراجع عدد المصابين بكورونا ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن ألمانيا سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا لتصل حالات الإصابة في البلاد إلى 174355.
ولم تسجل ألمانيا أي حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 7914.
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