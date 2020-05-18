العثور على السفير الصيني في إسرائيل ميتا بمنزله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين المحتلة



أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأحد العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي ميتا في منزله بإحدى ضواحي تل أبيب.

وقالت سلطات الاحتلال إن السفير الصيني الذي وصل إلى اراضي 48 منتصف فبراير الماضي عثر عليه ميتا في منزله في مدينة هرتسيليا الساحلية.

ولم تكن زوجة السفير البالغ من العمر 57 عاما، أو ابنه يقيمان معه في اراضي 48.

وكان وي سفيرا للصين في أوكرانيا قبل أن يتولى مهامه لدى إسرائيل.