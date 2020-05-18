ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في أستراليا إلى 99 حالة

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية أن إجمالي عدد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ وصل إلى 7045 حالة إصابة، تعافى منها 6367 شخصاً.

وأفادت السلطات بوفاة رجل في الستينات من العمر ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في ​أستراليا​ إلى 99 حالة وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا، أدى الى وفاة 313 ألفا و611 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل، وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و680 ألفا و700 إصابة في 196 بلداً ومنطقة.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 89207 من بين مليون و478 ألفا و241 إصابة. وتحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 34636 وفاة من بين 243 ألفا و303 إصابات. وتليها إيطاليا مع 31908 وفيات (225 ألفا و435 إصابة). وتحلّ فرنسا رابعةً مع 28108 وفيات (179 ألفا و569 إصابة)، ومن ثمّ إسبانيا مع 27650 وفاة (231 ألفا و350 إصابة).