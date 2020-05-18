6 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة ​فيروس كورونا​، في ​الجزائر​ جمال فورار، عن تسجيل 198 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، و6 ​حالات​ وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موضحا أن الوفيات ​الجديدة​ سجلت في كل من الجزائر العاصمة والبويرة وقسنطينة وبرج بوعريريج وباتنة وتيارت، بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

ولفت الى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7019 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 548، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 3507 من بينها 98 خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة يوم الأحد فيما سجلت 15 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و5 حالات، في حين أن 11 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات، وتعد الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وتيبازة وسطيف من بين الولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد قال إن عددها بلغ 11754 وتشمل 4942 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و6812 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والمسح، فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة.