ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البيرو إلى 2648

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، عن تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 2648 منذ بداية الجائحة، مشيرة الى أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 92273 شخصا، وذلك بعد رصد 3732 حالة إصابة جديدة.
ولفتت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 28272 شخصا بعد إحصاء 349 حالة تعاف إضافية.
وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ59712 حالة تليها على الخصوص كاياو (6685) ولامباييكي (4856) وبيورا (3062) ولوريتو (2696) ولاليبرتاد (2122) وأنكاش (2095) وأريكيبا (1839) وأوكايالي (1709) وإيكا (1477) وخونين (1098).
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