الجمهورية: جلسة الحكومة غدا لن تقارب ملف تعيين محافظ لبيروت

كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ جلسة ​مجلس الوزراء​ ستُعقد قبل ظهر غد الثلاثاء في ​القصر الجمهوري​، للمرة الثالثة على التوالي، وعلى جدول اعمالها بنود عادية لا ترقى الى ملامسة الملفات الصعبة والمعقّدة.

ولفتت هذه المصادر، الى انّ الجلسة لن تقارب ملف تعيين ​محافظ​ ل​بيروت​ بدلاً من ​القاضي زياد شبيب​، حيث يُصادف انعقادها مع اليوم الأخير له في المحافظة، بعد انتهاء فترة انتدابه لست سنوات من ​القضاء​ الى السلك الإداري. وعليه، لم يُعرف بعد ما اذا كانت الصلاحيات ستنتقل الى امانة سر المحافظة او انّ قراراً سيصدر عن وزير الداخلية، يكلّف بموجبه، بعد التشاور مع ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​الحكومة​، اياً من المحافظين ممارسة صلاحيات محافظ العاصمة بالتكليف.

وفي المعلومات ان لا خيار ثالثاً في شأن ملء الشغور في المحافظة بعد انتهاء ولاية شبيب من دون تعيين البديل. وهو امر رهن التفاهم مع متروبوليت بيروت ل​طائفة​ الروم ​المطران الياس عودة​ الذي يرفض ومعه اكثرية اقطاب الطائفة تعيين مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية الدكتورة الصيدلانية بيترا خوري ​باسيل​ محافظة لبيروت التي يصر عليها دياب، في حين، لم يعد باسيل معنياً بأمر تعيينها كما كشفت مصادر «التيار الوطني الحرّ» لـ»الجمهورية».

كذلك لن تقارب الجلسة اياً من ملفات ​التعيينات​ المطروحة على بساط البحث، ومنها نواب حاكم ​مصرف لبنان​ الأربعة واعضاء الهيئات التابعة للمصرف ولجنة الرقابة على ​المصارف​ ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.